Portinaia aggredita nel suo palazzo: presa a pugni in faccia e rapinata

Picchiata e scippata nel "suo" condominio. Una donna di 60 anni, una portinaia italiana, è stata rapinata martedì mattina a Milano nel palazzo di via Filzi in cui lavora. Un uomo, stando a quanto lei stessa ha raccontato alla polizia, l'ha sorpresa poco prima delle 8 mentre apriva la portineria e l'ha colpita con alcuni pugni al volto per strapparle il cellulare.

Soccorsa da un'ambulanza, la vittima è poi stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. L'aggressore, descritto come nordafricano, è invece riuscito a far perdere le proprie tracce con il bottino.

Missione che non è riuscita invece a un 35enne marocchino, irregolare e con precedenti, arrestato in serata dopo una rapina messa a segno in via Filzi. Dopo aver strappato una collanina in oro a un 21enne, l'uomo è stato inseguito dalla vittima e da un amico che sono riusciti poi a fermarlo insieme alla polizia. Per lui sono scattate le manette.