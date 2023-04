Bandito armato fa irruzione alle Poste: la mossa della cassiera per sventare la rapina

Tradito da un pulsante. Un uomo di 48 anni, italiano, con precedenti, è stato arrestato venerdì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata dopo aver cercato di svaligiare l'ufficio postale di corso Sempione.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 17.30, il 48enne è entrato nella filiale con un grosso coltello e ha immediatamente minacciato una delle dipendenti: "Dammi tutti i soldi, di qua non esce nessuno". La cassiera, però, è riuscita a premere il pulsante anti rapina dando così l'allarme alle forze dell'ordine.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti, il rapinatore ha nascosto dietro la schiena la lama, tanto che per farlo arrendere uno dei poliziotti ha dovuto estrarre l'arma d'ordinanza. Soltanto in quel momento, il bandito ha capito di non avere via di fuga, ha gettato il coltello e si è lasciato ammanettare.