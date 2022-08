Minacciano impiegati con la pistola: rapina in pieno giorno alle poste

Rapina in pieno giorno alle poste. Due uomini incappucciati, armati uno di un coltello e l'altro di una pistola, sono entrati nell'ufficio dove c'erano sia utenti che impiegati, e sono riusciti a farsi consegnare il denaro. L'accaduto nella mattinata di venerdì 5 agosto in via Cantoni, in centro a Gorgonzola, hinterland nord est di Milano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello, ma dei rapinatori non vi era già più traccia. Poco prima, i due erano entrati col visto nascosto e, minacciando i dipendenti delle poste con coltello e pistola (non è chiaro se vera o giocattolo), sono riusciti a impossessarsi dei soldi presenti in cassa.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Dopo il colpo, i due uomini si sono velocemente allontanati, riuscendo a dileguarsi. Ancora da quantificare il bottino. Sulla vicenda indagano i militari.