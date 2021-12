Pistola in pugno, rapinano le Poste: bottino di 800 euro

Si sono messi in coda, all'esterno, come normali clienti, ma al momento di entrare uno dei due ha estratto una pistola e l'ha mostrata chiaramente a quelli ancora in coda, come a dir loro di non fare confusione e stare fermi. Poi, all'interno, i due hanno svuotato le casse e, infine, sono scappati.

Rapina lampo, quella perpetrata da due tuttora sconosciuti all'ufficio postale di via Franco Tosi a Milano, in zona Barona. E' successo verso le quattro e venti di giovedì pomeriggio. I due erano travisati con mascherina e cappellino e all'inizio parevano normali clienti. Poi la pistola estratta da uno di loro, mostrata agli altri in coda. E l'ingresso nell'ufficio postale. La pistola puntata stavolta contro un cassiere, mentre l'altro rapinatore 'ripuliva' le casse di circa 800 euro riponendo il bottino in un sacchetto per la spesa.

Dopodiché i rapinatori si sono dileguati. Di loro, fino a questo momento, nessuna traccia. La polizia, intervenuta sul posto, ora indaga.