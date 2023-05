La rapina alla prostituta e l'inseguimento a folle velocità in paese, poi la fuga a piedi

Sono ancora in corso le ricerche dell'uomo che, domenica notte, ha aggredito e rapinato della borsa una prostituta di 18 anni tra Lentate sul Seveso e Cermenate per poi scappare lasciandola sulla statale dei Giovi, all'altezza del locale Doppio Malto, dove i soccorritori del 118 l'hanno trovata in stato di shock e mezza nuda.

I carabinieri avevano intercettato un'auto procedere a grande velocità a Briosco, e ne era nato uno spericolato inseguimento in paese finché l'uomo alla guida aveva perso il controllo della vettura, uscendo di strada. Aveva quindi proseguito la fuga a piedi facendo perdere le sue tracce.

A bordo dell'auto era stata ritrovata la borsetta della 18enne. I carabinieri stanno quindi proseguendo le ricerche per individuare nuovamente il malvivente e assicurarlo alla giustizia.