Milano, due prostitute rapinate in strada da tre uomini 'incappucciati'

Il colpo direttamente dall'auto e la fuga fallita, a bordo della stessa macchina. Tre ragazzi - un 20enne e due 18enni, tutti italiani - sono stati arrestati giovedì sera dalla polizia a Milano dopo aver rapinato due donne in via Sant'Elia.

Il raid dei banditi è scattato verso le 23.30, quando i tre - con mascherina chirurgica indossata e cappuccio in testa - hanno avvicinato una 20enne e una 25enne, entrambe romene, che erano ferme in strada, dove si prostituiscono. "Agganciate" le vittime, i tre avrebbero ordinato loro di consegnare le borse, cosa che effettivamente hanno fatto, e sono poi scappati.



Sulla via della fuga, però, i rapinatori hanno incrociato una macchina della polizia, che li ha immediatamente bloccati. Nella vettura dei tre, gli agenti hanno trovato le borse con documenti e soldi appena portate via alle due vittime.