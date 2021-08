Rapina ragazza davanti alla Stazione Centrale, ma il fidanzato lo insegue

Si è avvicinato alla bicicletta di una ragazza, poi, per distrarla, ha finto di colpirla e intanto con l'altra mano le ha portato via la borsa del cestino. Ma il fidanzato di lei, che ha assistito a tutta la scena, l'ha inseguito fino a quando non è arrivata la polizia. L'accaduto domenica sera, verso le 21, in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale.

A finire in manette, dopo l'arrivo degli agenti della polizia di Stato, un 19enne marocchino. Poco prima aveva rapinato della borsa una 30enne italiana, riuscendo a sottrarla dal cestino della sua bici.

Dopo il furto, il compagno della vittima ha seguito il ragazzo tenendolo d'occhio finché sul posto non è accorsa una voltante. Il 19enne a quel punto è stato arrestato per rapina.