Tenta di rapinare tre ragazzi, poi prova a scassinare un'auto

Prima ha tentato di rapinare tre ragazzi, poi all'interno di un'auto in sosta danneggiandola. Ma è stato bloccato e arrestato. Il protagonista è un eritreo di 32 anni, irregolare in Italia e incensurato.

È successo alle tre e venti di venerdì pomeriggio in via Antonio Zarotto, zona Porta Venezia. Il 32enne ha aggredito tre ragazzi di 23 anni tentando di derubare loro i soldi e un telefono cellulare, ma non è riuscito nel suo intento per la resistenza dei tre e si è allontanato. Ha individuato un'auto in sosta (intestata a una donna russa di 45 anni) e ha iniziato a danneggiarla per rubare all'interno.

Ma, nel frattempo, la sua presenza era stata segnalata alle forze dell'ordine: una volante della polizia è intervenuta sul posto e gli agenti hanno bloccato e arrestato il 32enne, che risponde di tentata rapina impropria.