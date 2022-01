I rapper che rapinavano i passanti a Milano

Tre giovani, tra cui due rapper, sono accusati di avere commesso quattro rapine ai danni di coetanei. I tre sono stati arrestati dalla polizia e dai carabinieri su ordine del gip Manuela Scudieri, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Leonardo Lesti. Gli arresti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 19 gennaio.

In carcere due rapper (i ventenni A.E.Z. e Z.M.) e un diciottenne. Le indagini sono state effettuate dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Milano e dai carabinieri della compagnia di PIoltello, confluite in un unico procedimento. Tre degli episodi contestati sono avvenuti a Milano, a maggio del 2021, in piazza Vetra e alle Colonne di San Lorenzo: i rapinatori hanno colpito le vittime con pugni al petto e schiaffi e poi le hanno derubate delle collanine d'oro.

Il quarto episodio contestato è avvenuto invece a Vignate (Milano), a luglio: in questo caso due degli arrestati hanno avvicinato altrettanti passanti e, sotto minaccia di un'arma, li hanno derubati di denaro, auricolari e anche delle chiavi dell'auto, per impedire che li seguissero dopo il colpo. Continuano le indagini per capire se i tre giovani sono coinvolti anche in altre rapine simili.