Cerca di rapinare un rider in centro a Milano, poi ruba due merendine al bar: arrestato

È successo in zona Repubblica nel pomeriggio di martedì 23 febbraio

Prima ha cercato di rapinare un rider senza riuscirci, poi ha rubato alcune merendine da un bar ma per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri del radiomobile di Milano. È successo in zona Repubblica a Milano nella serata di lunedì 22 febbraio, nei guai un 27enne gambiano già noto alle forze dell'ordine. Il fatto è stato reso noto dal comando provinciale attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato in Piazza della Repubblica dove il 27enne, brandendo due coltelli da cucina, ha aggredito un rider minacciandolo di rubargli la bicicletta, lo zaino ed il cellulare. Il malvivente ha però dovuto desistere davanti alla reazione della vittima che ha allertato le forze dell'ordine.

Successivamente, in via Cesare Mangili, si è introdotto all’interno di un bar gelateria e, sempre sotto la minaccia di un coltello, si è impossessato di alcune merendine, dandosi poi alla fuga. I militari lo hanno intercettato e fermato subito dopo. Il coltello è stato sequestrato mentre per lui sono scattate le manette con le accuse di rapina e tentata rapina aggravata.