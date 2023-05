Rider rapinato per strada: gli portano via 100 euro di delivery

Mentre stava facendo una consegna è stato fermato, accerchiato, sbattuto a terra e rapinato. Sono stati attimi di paura qualli che ha dovuto vivere un rider di 19 anni che nella notte tra domenica e lunedì 29 maggio è stato aggredito e derubato del cibo che stava trasportando (un ordine da 100 euro) in pieno centro a Milano. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco dopo la 1.30 in via Santa Radegonda, letteralmente alle spalle del Duomo. Il 19enne, cittadino pakistano, ha raccontato ai poliziotti di essere stato accerchiato da circa otto persone, descritte come uomini con tratti somatici nordafricani. Oltre l'ordine che stava trasportando al 19enne è stato rubato il telefono e contanti per circa 70 euro.

Il 19enne non ha riportato ferite e ha rifiutato di essere soccorsa dal personale del 118. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti della questura di Milano. A inizio maggio un fattorino della piattaforma Deliveroo era stato aggredito mentre stava portando la spesa a casa di un cliente.