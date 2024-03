Cameriere picchiato fuori dal ristorante: pestato a calci e pugni per il monopattino

Calci e pugni per il monopattino. Un uomo di 28 anni, cittadino dello Sri Lanka, è stato aggredito nella notte tra domenica e lunedì fuori dal ristorante in cui lavora da tre uomini che hanno cercato di portargli via il suo monopattino elettrico.

La violenza è esplosa verso le 2.30 in via Piero della Francesca, dove il 27enne è stato accerchiato dai tre che lo hanno colpito con calci e pugni per "strappargli" il mezzo. Gli agenti delle volanti sono riusciti a fermare poco lontano due degli aggressori: due 23enni, entrambi italiani ed entrambi con precedenti.

Uno di loro - che è accusato anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale - si è scagliato contro i poliziotti, mandandone due in ospedale, ma è stato comunque bloccato e arrestato. Stessa sorte per il complice. I due rispondono del reato di tentata rapina.