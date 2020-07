Seguito dai banditi in scooter in centro a Milano: gli strappano il Rolex, tre arresti

Appena sceso dall'auto era stato aggredito e rapinato. Gli avevano strappato il Rolex Submariner che aveva al polso, si erano fatti consegnare diverse centinaia di euro che aveva in tasca e poi erano scappati facendo perdere le loro tracce. Era accaduto a marzo del 2019 e ora i presunti autori del colpo — tre napoletani di 33, 26 e 49 anni — sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Milano.

Gli investigatori, guidati dal capo della squadra mobile Marco Calì, sono arrivati a loro attraverso le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Attraverso i fotogrammi sono risaliti agli scooter utilizzati dai malviventi e da lì, anche attraverso le intercettazioni telefoniche e l'analisi dei tabulati, sono arrivati alle persone che li avrebbero guidati durante i colpi.

Non solo, nel mese di maggio 2019 gli indagati erano stati pedinati in Francia in occasione di una trasferta in prossimità dei giorni in cui a Parigi si stava svolgendo il Rolland Garros. E proprio all'ombra della Torre Eiffel, gli uffici della "Sureté Territoriale de Paris" (la Direzione Centrale della Pubblica Sicurezza) allertata dai poliziotti attraverso i canali di collaborazione internazionale, insieme a personale della Squadra Mobile di Milano hanno certificato la presenza del trio che, a bordo di alcuni scooter con targhe francesi, avevano iniziato a "battere" le vie più trafficate e famose di Parigi affiancando veicoli di grossa cilindrata, per verificare se i conducenti avessero al polso orologi di pregio. In questo frangente non è contestato nessun episodio ai tre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini dei poliziotti della quinta sezione del dottor Giustolisi sono state coordinate dal pm Leonardo Lesti e l'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Anna Magelli