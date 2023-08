Uomo rapinato del Rolex a Milano: secondo colpo in 48 ore nello stesso punto

L'ennesimo blitz. Un ragazzo di 21 anni, un giovane cinese, è stato rapinato del suo Rolex all'alba di lunedì in piazza 25 aprile a Milano. A rubargli il prezioso cronografo, un Dweller da almeno 15mila euro, sono stati due uomini che lui stesso ha descritto come nordafricani.

I malviventi, secondo quanto il 21enne ha raccontato alla polizia, gli hanno bloccato il braccio sorprendendolo alle spalle e gli hanno portato via l'orologio. Lievemente ferito, il giovane è stato accompagnato in pronto soccorso al Fatebenefratelli per essere medicato.

Poco più di 48 ore prima, verso le 4 di sabato mattina, un blitz praticamente identico era avvenuto sempre in piazza 25 aprile, in zona corso Como. In quel caso a farne le spese era stato un turista tedesco di 22 anni a cui era stato rubato un Rolex. A entrare in azione erano stati quattro uomini, che lo avevano circondato e scippato.