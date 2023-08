Ragazzo aggredito e rapinato in centro: gli rubano il Rolex

Un turista tedesco di 22 anni è stato aggredito e rapinato in piazza 25 aprile a Milano (zona Corso Como) nella notte tra venerdì e sabato 19 agosto. Quattro persone lo hanno accerchiato e gli hanno strappato dal polso il Rolex. Sul caso indaga la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino, come riferito dalla polizia. Il giovane, stando a quanto messo a verbale, si trovava in compagnia di un suo amico quando è stato accerchiato da quattro persone - descritte dalla vittima alle forze dell'ordine come uomini con tratti somatici nordafricani - che lo hanno spintonato e strappato l'orologio dal polso.

Poco dopo la rapina i malviventi si sono allontanati senza lasciare traccia. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto si erano già dileguati. Il giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.