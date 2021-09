Rapina in centro a Milano, aprono la Porsche e strappano il Rolex da 45mila euro

È successo in Foro Bonaparte nel pomeriggio di martedì 28 settembre, nei guai due italiani di 40 e 41 anni

Appena hanno parcheggiato lo scooter sono scattate le manette e il Rolex da 45mila euro (rubato poco prima in pieno centro a Milano) è tornato al polso del legittimo proprietario. È successo nel pomeriggio di martedì, nei guai due italiani di 41 e 40 anni, arrestati dagli agenti della squadra mobile.

Tutto è iniziato in Foro Bonaparte quando i rapinatori si sono accorti che un uomo a bordo di una Porsche 992 con targa svizzera aveva al polso un Rolex molto prezioso. Uno dei due è sceso dallo scooter mentre il complice, in sella al motorino, ha spostato lo specchietto retrovisore sinistro permettendo al primo di aprire lo sportello dell'auto. I due hanno strappato il Rolex (uno Skydweller in oro rosa da 45mila euro) al termine di una violenta colluttazione e poi sono scappati.

I rapinatori, tuttavia, sono stati seguiti dai poliziotti in borghese della quinta sezione antirapina della squadra mobile che da alcune settimane, sotto la direzione della procura di Milano, stanno indagando su diversi colpi simili. Il blitz è scattato appena i due hanno parcheggiato il ciclomotore in un box nella periferia di Milano. All'interno del garage i poliziotti hanno trovato anche diverse targhe adesive false. Sul caso sono in corso accertamenti.