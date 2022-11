L'imprenditore che sventa la rapina del Rolex da 40mila euro

Ha resistito ai rapinatori che provavano a strappargli via l'orologio da 40mila euro e li ha messi in fuga. L'episodio nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre in via Nerino, nel centro di Milano.

L'uomo, un imprenditore italiano di 51 anni, si trovava in auto quando ha visto un uomo scendere da uno scooter, guidato da un complice, e avvicinarsi. Entrambi indossavano il casco integrale.

Subito dopo l'uomo ha cercato di strappargli il Rolex, un modello Daytona, ma il 51enne ha opposto resistenza. Ne è nata una colluttazione, che per fortuna non ha avuto conseguenze, e alla fine l'imprenditore è riuscito a sventare la rapina mettendo in fuga i due complici.