Turista rapinato in centro a Milano: gli strappano il Rolex da 25mila euro

Prima gli spintoni, poi una mano che si aggancia al cinturino e lo tira fino a strapparlo. Infine la fuga tra le vie del centro di Milano. Un turista panamense di 83 anni è stato derubato del Rolex da 25mila euro in via Tommaso Grossi a Milano (zona Cordusio) nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno. Sul caso è al lavoro la polizia.

Tutto è successo poco dopo le 13.30, come riferito da via Fatebenefratelli. L’uomo, secondo quanto messo a verbale, è stato avvicinato da alcuni ragazzi con tratti somatici nordafricani che lo hanno spintonato e poi gli hanno strappato il prezioso segnatempo per poi dileguarsi.

Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto si erano già allontanati. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.