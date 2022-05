Ragazza aggredita con violenza per un Rolex, ma la trasferta dei banditi finisce male

Non avevano fatto i conti con la reazione della preda designata. Non avevano considerato la prontezza, e il coraggio, dei testimoni. Due ragazzi, due 19enni, entrambi italiani, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia con le ipotesi di reato di rapina aggravata e lesioni aggravate perché accusati di aver aggredito e scippato una 29enne in corso Genova a Milano.

Il blitz dei due, in trasferta da Napoli, era avvenuto il 29 aprile. Quel pomeriggio, i 19enni - che erano a bordo di uno scooter - avevano strappato un Rolex Daytona dal braccio della vittima, dopo una violenta colluttazione. In soccorso della ragazza, che era poi riuscita a recuperare l'orologio, era intervenuto un 40enne che l'aveva accompagnata nel bar in cui lavorava per prestarle le prime cure in attesa dell'ambulanza che l'aveva trasportata in ospedale, da dove era stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Il resto lo aveva fatto un 53enne, guardia girata, che aveva inseguito i rapinatori riuscendo a fermarne uno in via Cicco Simonetta, dove era stato dichiarato in arresto dalle volanti.

Da lì, e dal motorino abbandonato sul luogo del tentato colpo, gli agenti della VII sezione hanno quindi messo insieme tutti i pezzi del puzzle e sono arrivati anche all'altro 19enne, che è stato rintracciato nella sua casa di Napoli. Entrambi, colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare, si trovano ora in carcere.