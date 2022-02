Accerchiato dopo la serata in discoteca: gli rubano il Rolex

Un ragazzo di 21 anni, un cittadino francese, è stato accerchiato e derubato del Rolex che aveva al polso in Largo La Foppa a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 24 febbraio.

A denunciare l'accaduto è stato lui stesso che, giovedì mattina, ha raccontato quello che è successo agli agenti di via Fatebenefratelli. Stando alla sua versione dei fatti, intorno alle 4.30, sarebbe stato avvicinato da tre ragazzi appena uscito dalla discoteca The Club. I tre, successivamente, lo hanno aggredito mentre stava aspettando un Ncc che lo avrebbe riportato a casa dopo la serata.

Il terzetto, nel dettaglio, gli avrebbe spruzzato addosso dello spray al peperoncino per poi strappargli l'orologio dal polso. Il 21enne è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli dove è stato visitato e dimesso poco dopo. I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza e sono al lavoro per cercare di trovare elementi utili che possano portare all'identificazione della banda. Un furto simile era avvenuto in zona corso Como nella notte tra mercoledì e giovedì 17 febbraio.