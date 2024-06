Assalto in centro: 29enne aggredito da tre uomini per il Rolex da 30mila euro

Il braccio immobilizzato e l'orologio che sparisce. Rapina venerdì pomeriggio in Foro Bonaparte a Milano, dove un uomo di 28 anni, un turista cinese, è stato scippato del suo Rolex Yacht Master da tre ladri poi spariti col bottino.

Il blitz del gruppo è andato in scena verso le 16.30 a due passi dal Castello. Il 28enne, stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, stava passeggiando quando gli aggressori gli hanno afferrato il polso e gli hanno strappato il prezioso cronografo, dal valore di circa 30mila euro.

I tre sono poi riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre il turista non ha potuto far altro che contattare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.