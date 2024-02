Aggredito mentre sale sull'Audi: uomo rapinato in centro del Rolex da 20mila euro

Seguito, aggredito e derubato. Un uomo di 62 anni, italiano, è stato rapinato giovedì pomeriggio del suo Rolex submariner da 20mila euro da due uomini che sono poi fuggiti in motorino. Il blitz dei ladri è andato in scena alle 15.30 in Foro Bonaparte, in pieno centro città.

I due, che erano a bordo di uno scooter, si sono avvicinati alla vittima e sono entrati in azione mentre il 62enne stava salendo a bordo della sua Audi e-tron Gt. Approfittando dello sportello ancora aperto, uno dei due banditi - entrambi vestiti di nero, con casco nero e scaldacollo tirato sul viso - si è avvicinato all'uomo, gli ha afferrato il polso, gli ha strappato il prezioso cronografo in oro giallo ed è poi risalito sullo scooter, con cui è fuggito insieme al complice in direzione Cadorna.

È stato lo stesso 62enne a chiedere aiuto alla polizia e a raccontare l'accaduto agli agenti del commissariato Centro. Il modus operandi lascia pensare che a colpire siano stati rapinatori italiani, che spesso seguono le "prede" a bordo di motorini per poi scegliere il momento più propizio per effettuare il raid e far perdere le proprie tracce.