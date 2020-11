Milano, altra rapina di Rolex: uomo aggredito e scippato nel giardino del suo condominio

Aggredito sotto casa sua. E rapinato. Serata di paura quella di giovedì per un uomo di 77 anni, cittadino italiano, che è stato scippato nel giardino del suo condominio, un palazzo in via dello Storno, in zona Forze Armate a Milano.

Il blitz dei due banditi - che la vittime ha descritto come presumibilmente nordafricani - è avvenuto verso le 21.45, proprio mentre il 77enne si trovava sotto il palazzo. L'uomo, stando al suo racconto, è stato sorpreso alle spalle dai due malviventi, che gli hanno strappato con forza il Rolex dal polso e sono poi fuggiti.

L'anziano è rimasto lievemente ferito, ma non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale né dell'intervento dei soccorritori del 118. È stato lui stesso a chiedere l'intervento della polizia per poi formalizzare la denuncia.

Nell'ultimo mese sono state diverse le rapine, tentate e riuscite, di Rolex, tutte avvenute in zone centrali della città. L'ultima mercoledì, quando a un 78enne è stato rubato l'orologio mentre passeggiava in viale Bianca Maria. Lo scorso 26 ottobre a finire nel mirino dei malviventi era stato un altro 78enne che si era visto portare via un Rolex da 8mila euro. Una decina di giorni prima altro colpo, sempre in Porta Venezia: 47enne derubato del Rolex da 9mila euro e due dei rapinatori fermati poco dopo. A inizio mese, invece, a entrare in azione era stata una donna, che poco lontano dal Monumentale aveva scippato un uomo del suo orologio.