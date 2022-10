Ora gli scippatori colpiscono anche in metro: uomo tirato giù dal vagone e rapinato del Rolex

Ha cercato di fuggire salendo a bordo della metro, ma è stato tirato giù di peso e scippato. Ennesima rapina di orologi a Milano, dove giovedì sera un uomo di 48 anni - cittadino italiano - è stato derubato del suo Rolex Datejust da 5mila euro nel mezzanino di Crescenzago, sulla linea verde, la M2.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 21, il 48enne è stato avvicinato da due persone che gli hanno chiesto delle informazioni per poi spintonarlo e aggredirlo. Nel tentativo di scappare, l'uomo è entrato nel treno in partenza ma è stato raggiunto e trascinato di nuovo sulla banchina. A quel punto, i due gli avrebbero strappato l'orologio e sarebbero andati via, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Negli ultimi mesi a Milano sono andati in scena numerosi furti e scippi di orologi di lusso, quasi sempre messi a segno da bande "improvvisate" di due o tre persone che agganciano le vittime in centro. A metà settembre un uomo era stato picchiato davanti alla moglie in via Borgospesso per un Patek Philippe da 100mila euro. Qualche giorno prima a farne le spese era stato un 46enne derubato di un altro Patek, da 20mila euro, in via Hoepli. A fine agosto un 69enne turco con casa in zona Quadrilatero era stato scippato del suo Patek da 60mila euro da due uomini. La settimana prima a finire nel mirino dei banditi, sempre in due, era stato un turista tedesco di 32 anni, a cui era stato portato via un altro Patek, anche in quel caso dal valore di 60mila euro. Il 3 luglio, invece, nel giro di un quarto d'ora erano avvenuti due furti. Il primo blitz era stato portato a termine in corso Venezia, dove un uomo di 58 anni, un italiano, si era visto strappare da un ladro "solitario" un Richard Mille da 700mila euro. Poco dopo era toccato a un 62enne residente in Florida che aveva "perso" un Rolex da 40mila euro, strappatogli da un rapinatore poi fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice.