Rapinato del Rolex sotto casa: paura per l'imprenditore di Rozzano

Un imprenditore di Rozzano è stato rapinato del suo Rolex a pochi metri da casa. Alessandro Marro, 39 anni, attivo nel campo della ristorazione, si è trovato davanti tre uomini incappucciati. I banditi lo hanno colpito e poi sono riusciti a sfilargli l’orologio dal polso.

Tutto è accaduto lunedì scorso, 11 dicembre, poco prima delle 23. A raccontare la vicenda, su cui indagano i carabinieri, proprio Marro che a quell’ora tornava da lavoro. Parcheggiata l’auto, spiega, è stato affiancato da una Panda azzurra dalla quale sono scesi tre individui dal volto coperto e vestiti di nero. Nel tentativo di fuga, Marro è stato raggiunto e colpito.

Non solo il costosissimo Rolex. Nel bottino dei rapinatori anche 200 euro e il cellulare, recuperato da Marro in seguito perché i malviventi se ne erano liberati gettandolo a terra. Secondo l’imprenditore si sarebbe trattato di un colpo programmato ad hoc. Intanto, sono in corso le verifiche per cercare di dare un volto ai tre rapinatori, forse anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona.

Qualche giorno fa un tentativo simile a un collega. Nella gintoneria di Davide Lacerenza un uomo ha tentato di strappare il Patek Philippe al proprietario, finendo in manette.