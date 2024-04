Tabaccaio massacrato a calci e pugni per il Rolex da 50mila euro: tre in manette. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calci e pugni anche mentre era a terra. Tutto per l'orologio. Tre ragazzi - un italiano, un serbo e un brasiliano, tutti residenti fuori città - sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata e lesioni aggravate perché sospettati di essere gli autori della violenta rapina compiuta lo scorso 8 marzo in via Paolo da Cannobio, pieno centro città.

Quel giorno, un uomo di 59 anni, titolare di una tabaccheria che si trova in quella strada, era stato sorpreso dai tre fuori dal suo locale, era stato aggredito e massacrato con calci e pugni dopo essere finito a terra. Il branco gli aveva quindi strappato un Rolex Daytona dal valore di 50mila euro e aveva fatto perdere le proprie tracce.

Analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, e le banche dati della polizia, gli agenti della squadra mobile sono però riusciti a risalire ai tre, che vivono nella provincia di Bergamo e colpiscono come trasfertisti. I rapinatori sono stati incastrati grazie agli abiti che indossavano al momento del raid e ad alcuni dettagli della fisionomia. Dopo l'aggressione il tabaccaio era finito al pronto soccorso del Policlinico dove gli erano stati diagnosticati un trauma cranico facciale e fratture multiple al viso.