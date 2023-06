Turisti inseguono due rapinatori di Rolex (grazie a un passaggio) e ne 'arrestano' uno

Pessima serata per una coppia di turisti stranieri a Milano, quella di giovedì. Mentre passeggiavano in piazzale Carlo Maciachini sono stati rapinati da due sconosciuti. Uno di loro in particolare ha strappato dal polso dell’uomo un prezioso orologio Rolex. Che poi ha passato nella mani del complice. Prima di scappare a piedi, inseguiti dalla coppia di turisti, svedese di 32 anni lui e filippina di 30 lei.

In loro soccorso è intervenuto un automobilista italiano di 38 anni. Vedendo la scena, ha caricato il ragazzo e la ragazza in auto e si sono messi sulle tracce dei rapinatori. Ne hanno raggiunto uno un paio di isolati più a nord, in via Benigno Crespi, all’altezza del civico 26. Lì sono intervenuti anche i poliziotti delle volanti. Il responsabile, un marocchino con 30 anni e tanti precedenti, è stato arrestato per la rapina. È stato lui ad aggredire fisicamente il turista ma non aveva più con sé l’orologio. Le indagini ora proseguono per rintracciare il complice e ritrovare l’orologio.