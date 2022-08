Ennesima rapina di Rolex a Milano: donna scippata dell'orologio in strada

Il primo approccio, respinto. Poi lo scippo. Altra rapina di Rolex a Milano, dove una donna di 79 anni è stata derubata del suo orologio di lusso mentre camminava in strada. Il blitz della ladra - descritta come una 25enne dell'Est Europa - è scattato verso le 10.30 di domenica mattina in via Leopoldo Cicognara.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, la giovane avrebbe avvicinato l'anziana in strada fingendo di volerle chiedere delle informazioni. La vittima, intuito il pericolo, non si sarebbe fermata, ma pochi metri dopo sarebbe stata comunque sorpresa alle spalle dalla ragazza, che è riuscita a portarle via un Rolex in acciaio "tempestato" di brillantini. La 79enne, fortunatamente, non ha avuto bisogno delle cure dei soccorritori ed è stata lei stessa ad allertare la polizia. Al loro arrivo sul posto, però, gli agenti non hanno trovato tracce della scippatrice.

La notte precedente un altro furto di Rolex era avvenuto in via Tocqueville, in zona corso Como. Lì a finire nel mirino dei malviventi, almeno tre, è stato un turista inglese. L'uomo è stato coinvolto in un balletto improvvisato fuori da un locale e si è accorto di non avere più il suo orologio dal valore di 11mila euro soltanto quando il gruppetto si è allontanato.