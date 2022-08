Coltello alla schiena: ragazzo minacciato nel suo palazzo e derubato del Rolex

Rapinato a due passi da casa. Un ragazzo di 25 anni, un giovane italiano, è stato aggredito e derubato domenica pomeriggio nell'atrio del condominio in cui vive, un palazzo in via Nicola Antonio Porpora, in zona Lambrate.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il blitz dei malviventi - due, descritti entrambi come nordafricani - è scattato verso le 19, mentre la vittima rientrava in casa. Il 25enne, come ha denunciato lui stesso agli agenti, è stato bloccato dai due che gli hanno puntato una lama alla schiena e gli hanno intimato di consegnare il suo telefono, un iPhone 11, e un Rolex Gmt master Batman dal valore di 10mila euro che aveva al polso.

Il ragazzo ha anche cercato di inseguire i rapinatori, che sono fuggiti in direzione Loreto, ma ha poi chiesto aiuto a un passante, che gli ha prestato il telefono per allertare il 112. All'arrivo degli agenti sul posto, però, dei banditi non c'era già più traccia.