Milano, uomo rapinato in centro: bandito lo butta a terra e gli porta via il Rolex di lusso

Il colpo alle spalle, la caduta e la fuga del bandito, col bottino. Rapina mercoledì pomeriggio in viale Bianca Maria, pieno centro di Milano, dove un uomo di 78 anni - un cittadino italiano - è stato scippato del suo orologio di pregio.

Il blitz del malvivente, stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, è avvenuto pochi minuti dopo le 16. L'anziano, come ha messo lui stesso a verbale nella denuncia, stava camminando sul marciapiedi quando è stato avvicinato da un secondo uomo - che ha descritto come straniero - che con una scusa lo ha bloccato. Improvvisamente, il bandito ha spinto a terra il 78enne con violenza e gli ha strappato l'orologio - un Rolex Oyster dal valore di 6mila euro - per poi scappare. Nonostante lo spavento e la caduta, l'uomo non è rimasto ferito e non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Nell'ultimo mese sono state diverse le rapine, tentate e riuscite, di Rolex, tutte avvenute in zone centrali della città. Lo scorso 26 ottobre a finire nel mirino dei malviventi era stato un altro 78enne che si era visto portare via un Rolex da 8mila euro. Una decina di giorni prima altro colpo, sempre in Porta Venezia: 47enne derubato del Rolex da 9mila euro e due dei rapinatori fermati poco dopo. A inizio mese, invece, a entrare in azione era stata una donna, che poco lontano dal Monumentale aveva scippato un uomo del suo orologio.