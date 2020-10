Milano, uomo rapinato in centro da due banditi: scippato del Rolex da 8mila euro

Il blitz alle spalle, l'aggressione e la fuga con il bottino. Colpo dei banditi lunedì sera in centro a Milano, dove un uomo di 78 anni - cittadino italiano - è stato rapinato del suo Rolex di pregio mentre camminava in strada.

Teatro del raid dei malviventi, avvenuto verso le 19.30, è stato viale Piave, in zona Porta Venezia. Lì, il 78enne - stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia - è stato sorpreso da due uomini mentre stava tornando a casa, è stato bloccato, strattonato violentemente e poi scippato dell'orologio, che è gli stato strappato con forza dal braccio.

Spaventato, ma fortunatamente non ferito, è stato lui stesso a dare l'allarme alla polizia, raccontando la sua versione dei fatti agli agenti delle Volanti. Il Rolex rubato, secondo la denuncia della vittima, valeva 8mila euro. I due banditi dopo il colpo sono fuggiti a piedi e per ora sono riusciti a far perdere le proprie tracce.