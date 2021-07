I rapinatori vestiti bene e lo scippo del Rolex all'appuntamento 'd'affari'

Lo hanno attirato in trappola. E hanno colpito. Un uomo di 30 anni è stato rapinato mercoledì pomeriggio a Milano da due malviventi che gli hanno portato via un Rolex che lui avrebbe voluto vendere.

Stando a quanto riferito alla polizia dallo stesso 30enne, era stato lui a mettere in vendita l'orologio con degli annunci su internet e nei giorni scorsi era stato contattato da due persone che si erano dette interessate all'acquisto.

Dopo i primi scambi di messaggi, il venditore e gli acquirenti si sono dati appuntamento in viale Sondrio, dove hanno deciso di concludere l'affare per 6.300 euro. Al momento di effettuare il bonifico, però, i rapinatori hanno strappato dalle mani del 30enne il sacchetto con all'interno il Rolex e sono fuggiti in direzione via Melchiorre Gioia, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il derubato ha così allertato la polizia, descrivendo i rapinatori come due italiani, vestiti con abiti eleganti.

Il giorno prima altri due orologi di lusso erano stati scippati a Milano. Un turista tedesco era stato rapinato in mattinata di un Richard Mille da 120mila euro, mentre nel pomeriggio un 58enne era stato derubato di un Audemars Piguet.