Uomo reagisce alla rapina: i banditi lo colpiscono e sparano

Una botta in testa con il calcio dell'arma, poi i due proiettili per fuggire. Rapina e spari domenica sera a Rozzano, nel Milanese, dove un uomo di 23 anni - cittadino del Bangladesh - è stato aggredito da due persone e derubato di 6mila euro in contanti. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, a entrare in azione - verso le 21.30 - sono stati due banditi con il volto coperto e completamente vestiti di nero.

Mentre il 23enne, dipendente di un Internet point, raggiungeva uno sportello Atm per versare i soldi del negozio, i malviventi lo hanno sorpreso alle spalle e hanno cercato di portargli via il denaro. Appena l'uomo ha reagito, i due lo hanno colpito con il calcio della pistola alla testa e gli hanno sfilato il denaro. Nonostante la botta, però, il 24enne ha cercato di inseguire i due, che a quel punto hanno sparato in aria per intimidirlo e convincerlo ad arrendersi.

I militari della compagnia di Corsico hanno repertato sul posto due bossoli di piccolo calibro e stanno ora cercando di dare un nome e un volto ai rapinatori, sperando che le telecamere di videosorveglianza della zona abbiano ripreso qualche dettaglio utile. L'uomo rapinato, soccorso dal 118, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.