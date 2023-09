L'arrivo in Ferrari, il Richard Mille scippato e l'inseguimento in centro: il film della rapina a Sainz

Venti e trenta di domenica sera. Il Gran premio di Monza è finito da qualche ora. Una Ferrarsi Fs-90 si ferma davanti all'hotel Armani di via Manzoni a Milano. Dal lato guida scende un uomo, con tanto di polo d'ordinanza color rosso. È Carlos Sainz, il pilota del Cavallino che ha appena festeggiato il terzo posto nel Gp d'Italia. Dietro di lui, da una Stelvio, scendono invece il suo manager - e cugino, Juan Carlos Onoro Sainz - e la compagna. A pochi metri di distanza, fermi a un angolo, ci sono tre giovani: un ragazzo con una maglietta rosa, uno con una t shirt scura e un altro con una maglietta bianca e un cappellino della McLaren in testa. Sainz, 30 anni appena compiuti, e il manager pensano che siano tifosi fermi lì per andare a caccia di una foto o di un autografo.

Il branco, invece, va a caccia di altro. In un attimo scatta il raid. I tre si avvicinano al pilota che sta prendendo i bagagli dal baule dell'Alfa Romeo, lo scippatore con la maglia rosa - 19 anni, cittadino marocchino - si scaglia contro Sainz. "Mi afferrava con un braccio dalla spalla sinistra bloccandomi, mentre con l'altro braccio mi afferrava violentemente l'avambraccio sinistro", racconterà poi il pilota alla polizia. In un secondo il Richard Mille modello "Alexander Zverev" dal valore di 315mila euro sparisce dal polso del pilota, con i tre che scappano col prezioso bottino.

L'inseguimento in pieno centro

O almeno ci provano. Perché il ferrarista non ci sta e reagisce. Sale sulla Stelvio del manager e inizia a tallonare i tre. In Montenapoleone, quando ormai li ha raggiunti, abbandona il veicolo e prosegue a piedi. In tanti lo riconoscono e gli danno una mano. Per il branco non c'è scampo. Carlos e due ragazzi in motorino riescono a raggiungere il 19enne in via Catena: lui cerca di aggredirli con una cintura ma viene immobilizzato. La fuga dello scippatore con maglietta bianca e cappellino McLaren - 18 anni, marocchino anche lui - finisce in via della Spiga dove viene raggiunto dal manager di Sainz, che schiva un pugno e un morso. La stessa sorte capita al rapinatore in maglietta nera, un 20enne cittadino marocchino. Lui viene immobilizzato in via Verri dalla compagna del cugino di Sainz, da un passante 39enne e da uno dei lavoratori dell'Armani.

I tre vengono poi dichiarati in arresto dai poliziotti delle Volanti con l'accusa di rapina in concorso e portati in questura, dove arriva anche Carlos Sainz per presentare querela e per essere medicato per un'escoriazione al polso. I nomi del 18enne, del 19enne e del 20enne, inseriti nei sistemi delle forze dell'ordine, non restituiscono praticamente nulla. Sono tre fantasmi mai fotosegnalati in Italia, senza precedenti e irregolari. Dopo l'arresto vengono portati a San Vittore: per loro il pm Silvia Bonardi ha chiesto lunedì la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. L'ipotesi è che l'assalto sia stato tutt'altro che casuale. "Le circostanze e modalità della rapina, la 'scelta' della vittima e, soprattutto, il valore, non comune, dell'orologio da polso - si legge nella richiesta del pm - sono indicativi di una pianificazione del colpo".

Nel branco anche un 16enne

I due più grandi nell'udienza di convalida, nell'interrogatorio davanti al gip, confessano. Dicono di essere arrivati proprio domenica a Milano da Marsiglia e di aver agito a caso, senza un piano. Ammettono di aver rapinato Sainz ma sostengono di essere entrati in azioni senza sapere chi fosse, attirati soltanto dal vistoso orologio che il pilota aveva al polso. Il 18enne, sottoposto agli esami ossei in ospedale, risulta invece essere un 16enne: per lui quindi si apriranno le porte di un centro di prima accoglienza e partirà un altro procedimento con la procura per i minorenni.

"Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella", ha poi scritto lunedì su Twitter il pilota. "Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e - ha concluso Sainz - grazie per tutti i vostri messaggi".