Milano, raid nella sala slot: donna accoltellata dal rapinatore

Il blitz a volto coperto, i fendenti e la fuga col bottino. Rapina lunedì mattina in una sala slot di via Monte Generoso a Milano, finita nel mirino di un bandito solitario che per ora è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il suo raid, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 10, pochi minuti dopo che la dipendente del locale - una 60enne cinese - aveva aperto.

Il rapinatore sarebbe entrato col volto coperto, avrebbe colpito la donna con due fendenti alla schiena e si sarebbe poi impossessato del fondo cassa, circa un migliaio di euro. La vittima, che presentava due ferite alla schiena, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Sulla rapina indaga la polizia.