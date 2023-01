Milano, uomo legato e sequestrato nel suo locale dai rapinatori

Faccia a faccia con i banditi. Rapina con sequestro di persona martedì mattina a Milano, dove tre malviventi sono riusciti a svaligiare la sala slot di via Carabelli, in zona Calvairate, prendendo in ostaggio il titolare.

Il blitz, stando a quanto finora ricostruito dalla questura, è scattato verso le 9.30, poco dopo l'orario di apertura. La banda - composta da tre uomini, tutti con mascherina chirurgica indossata e cappuccio calato sul volto -, ha sorpreso il titolare, un 34enne cinese, mentre sistemava il locale e faceva le pulizie. Dopo aver picchiato il gestore della sala, i tre gli hanno legato le mani e i piedi con le stringe delle scarpe e lo hanno chiuso in bagno.

A quel punto i rapinatori hanno avuto campo libero per svuotare le casse, prendendo circa 3mila euro in contanti. È stato lo stesso 34enne, dopo essere riuscito a liberarsi, a dare l'allarme alla polizia fermando una volante di passaggio in strada. Le telecamere di sicurezza del locale, già colpito in passato dai banditi, potrebbero aver ripreso alcuni elementi utili per identificare gli aggressori. Il lavoro dei poliziotti partirà proprio dai frame registrati dagli occhi elettronici.