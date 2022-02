Pugno in faccia alla titolare: uomo rapina la sala slot a Milano

L'ingresso, il colpo in faccia alla vittima e la fuga coi soldi. Rapina lampo mercoledì mattina in una sala slot che si trova all'angolo tra via Carabelli e piazzale Cuoco, in zona Calvairate a Milano.

L'allarme è scattato verso mezzogiorno, quando la titolare del locale, un 39enne, ha chiesto aiuto al 112 dicendo di essere appena stata aggredita. Raggiunta dagli agenti delle volanti, la donna ha raccontato che poco prima un uomo, verosimilmente straniero, era entrato nella sala slot, le aveva dato un violento pugno in faccia e poi aveva afferrato i soldi dalla cassa.

Il bottino si aggirerebbe attorno ai 3mila euro, mentre la titolare del locale è stata medicata sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso. I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza e sono alla ricerca di elementi utili per risalire all'identità del rapinatore. Una grossa mano potrebbe arrivare dalle telecamere installate nella sala.