Ragazzo reagisce a una rapina ma viene preso a sassate

Vogliono la sua collana d'oro e l'orologio. Sono in tre. Lo accerchiano e lo minacciano ma lui non ci sta e reagisce. Finisce che mollano il colpo ma prima di fuggire lo prendono a sassate con delle pietre raccolte da terra.

Il violento tentativo di rapina è andato in scena pochi minuti prima delle 17 di mercoledì in viale Sarca, a Milano. Per l'esattezza tra i centri commerciali Biccoca Village e Centro Sarca, davanti alle case popolari note come 'case bianche' (come quelle di via Salomone) ma che bianche non sono.

La vittima, un 28enne italiano, ha raccontato alla polizia di Stato che i rapinatori erano apparentemente stranieri, nordafricane. Hanno cercato di strappargli collana dal collo e orologio dal polso. Dopo la sua reazione, sono scappati ferendolo con i sassi, per fortuna non in modo grave.

Il 28enne è stato soccorso in codice giallo (poi declassato a giallo) da un equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. È stato trasportato all'ospedale Niguarda. Sul caso indagano gli agenti di polizia.