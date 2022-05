Circondano l'auto e la colpiscono con un sasso: la rocambolesca rapina

Tre giovani sono stati arrestati dalla polizia di Milano per rapina aggravata in concorso e spaccio (due di loro). Il trio è stato sorpreso durante l'aggressione a due ragazzi di 24 e 25 anni e una ragazza di 23 anni in via Toffetti, tra il Corvetto e Santa Giulia. I tre - un 22enne e due 24enni - si sono lanciati nella rocambolesca rapina in pieno giorno, alle 10.30 di domenica.

Per prima cosa hanno preso a bottigliate uno dei ragazzi, togliendogli il cellulare e il denaro. Poi hanno inseguito la 23enne che, spaventata, ha corso verso la sua auto e si è chiusa dentro. Proprio lì, uno dei tre armato con un sasso ha mandato in frantumi un finestrino per costringere la giovane a uscire e consegnare borsetta con soldi e cellulare mentre continuava a essere minacciata con la pietra.

In quel momento, mentre sono davanti alla vettura della ragazza, è arrivata la polizia, avvertita da alcuni passanti. Gli agenti sono riusciti a bloccare i responsabili, anche se uno di loro aveva gettato parte della refurtiva. Addosso nascondevano il denaro e il cellulare della donna. Due di loro, il 22enne e uno dei 24enni, avevano nelle tasche anche circa 8 grammi di cocaina. Entrambi avevano precedenti penali mentre il loro terzo 'collega' non aveva mai avuto problemi con le forze dell'ordine. Per i tre sono scattate le manette.