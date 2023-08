Picchia un 16enne e gli fa perdere conoscenza: arrestato un trapper

Ancora guai per un trapper milanese. Questa volta si tratta di Vegeta_Grr, che orbita nella zona di San Siro a Milano ed ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, la mattina del 14 agosto il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Porta Magenta, con l'accusa di avere partecipato a una violentissima aggressione ai danni di un ragazzo di 16 anni, egiziano, presso la stazione Segesta della metropolitana di Milano, in zona San Siro.

L'aggressione è avvenuta alle dieci e mezza di sera di sabato 7 gennaio 2023. Insieme ad altri due complici, il trapper ha avvicinato il 16enne in ascensore e l'ha portato con la forza all'esterno della stazione. I tre aggressori lo hanno minacciato pretendendo il portafogli e il cellulare. Il ragazzo ha reagito e i tre lo hanno colpito con calci e pugni fino a fargli perdere conoscenza, procurandogli un trauma cranico.

Quando si è ripreso, il 16enne ha presentato denuncia ai carabinieri, indicando anche Vegeta_Grr come uno degli aggressori. Le successive indagini hanno ricostruito l'accaduto e identificato due degli aggressori, minori all'epoca dei fatti: il trapper e un suo amico, anche lui orbitante nel quartiere di San Siro. Il Tribunale dei Minorenni di Milano ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il 14 agosto dai carabinieri. I due si trovano ora nell'istituto penale per i minorenni di Roma.