Milano, terrore per un 13enne aggredito e rapinato dalla baby gang in stazione: 4 arresti

“Se non me lo dai tiro fuori la lama”, così minacciavano la loro preda dopo averla accerchiata. Nel pomeriggio del 18 ottobre i carabinieri della Stazione di Segrate hanno arrestato in flagranza di reato i membri di una baby gang di quattro ragazzi minorenni, autori di una rapina commessa commessa contro un 13enne che stava aspettando il treno alla stazione ferroviaria per tornare a casa.

A raccontare tutto sono i militari. Stando alla ricostruzione, quando i quattro sono arrivati sulla banchina del binario, hanno subito accerchiato la vittima e, dopo averlo minacciato di morte lo hanno rapinato del suo telefono cellulare, uno smartphone, strappandogli le cuffiette airpods dalle orecchie fuggendo poi di corsa a piedi. Uno dei quattro, prima di fuggire, ha costretto il tredicenne strattonandolo e minacciandolo a resettare il telefono per cercare di evitare di essere rintracciato.

L'arresto arriva grazie alla vittima

La vittima è riuscita a fermare un passante e a chiamare il padre, che ha allertato il 112. Il giovane è riuscito, nonostante quello che gli era successo, a descrivere in modo preciso e puntuale gli autori della rapina. Le immediate ricerche dei carabinieri, anche con l’ausilio di altre pattuglie, hanno permesso di rintracciare dopo pochi minuti, in via Morandi di Segrate, gli autori della rapina mentre stavano camminando sulla strada. I giovani malviventi sono stati riconosciuti grazie alla precisa descrizione della vittima.

Uno di loro è stato trovato in possesso ancora del telefono che avevano appena rapinato al 13enne, che poi è stato restituito al ragazzo. I quattro arrestati sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Torino su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.