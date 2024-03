Rapina in un sexy shop: dipendente picchiato

Due uomini, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione venerdì sera in un sexy shop a Milano e rapinato un dipendente.

Secondo quanto riportato da via Fatebenefratelli, minacciandolo con l'arma si sono fatti consegnare il fondo cassa di 200 euro e altri 400 euro che la vittima aveva nel portafoglio. Per scappare uno dei due rapinatori lo hai poi colpito con il casco. Entrambi sono fuggiti in sella a uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura e personale del 118.

La vittima, 56 anni, è stata medicata e ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.