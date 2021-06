Il baby rapinatore di 16 anni e il blitz con la bottiglia di vetro fuori dalla stazione

Il giovane ha aggredito tre skaters per rubare una telecamera. È stato arrestato

Ancora minorenne ma già evidentemente "deciso". Un ragazzino di 16 anni, un giovane cittadino algerino, è stato arrestato martedì fuori dalla stazione centrale di Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo essersi scagliato contro tre giovani che stavano girando un video in piazza Duca d'Aosta.

A fermare il baby rapinatore sono stati i poliziotti della Polfer, che sono stati avvicinati proprio dalle tre vittime. I ragazzi hanno raccontato che stavano registrando una clip mentre facevano delle acrobazie con lo skateboard quando sono stati avvicinati dal 16enne che, impugnando una bottiglia di vetro rotta, li ha minacciati per convincerli a consegnargli la videocamera.

A quel punto, i tre sono fuggiti facendosi scudo con la tavola e hanno chiesto aiuto agli agenti, che hanno subito individuato l'aggressore e lo hanno arrestato.

Poco dopo la stessa sorte è toccata a un 39enne fermato sempre in stazione, ma a Cadorna. Lì, l'uomo ha aggredito un viaggiatore strappandogli la mascherina anti covid dal volto per poi portargli via un cappellino e cercare di scappare, inutilmente.