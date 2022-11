Il rapinatore che svaligia 4 volte la stessa sala slot di Milano

5 rapine fotocopia di cui 4 messe a segno sempre nella stessa sala slot di viale Umbria a Milano (zona Calvairate). Tutte identiche per modus operandi e caratterizzate da un elevato tasso di violenza. Per il presunto responsabile, un egiziano di 33 anni già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette nei giorni scorsi, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Milano e eseguita dagli agenti della questura.

Tutto è nato dopo lo scorso 2 febbraio quando un uomo aveva aggredito e rapinato la titolare della sala giochi di via Carabelli. Il 7 febbraio, 5 giorni dopo, gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione avevano riconosciuto e indagato il presunto responsabile. Il 33enne arrestato nei giorni scorsi, appunto.

Successivamente è scattata l'attività investigativa, portata avanti dai detective della quarta sezione dell'Upg. I poliziotti hanno premuto sul tasto rewind e, attraverso un profilo stilato dall'ufficio statistiche e analisi criminale della divisone anticrimine, hanno collegato la rapina di via Carabelli ad altre 4 commesse nei confronti di una Vlt al civico 97 di viale Umbria a Milano. E per lui, presunto responsabile, sono scattate le manette.

Tutte le rapine attribuite al 33enne