"Ti apro la testa": rapinatore fa irruzione nel negozio con una smerigliatrice (poi taglia i vestiti)

Il blitz arma in pugno. Le minacce alle vittime per farsi dare i soldi. Poi lo "sfregio" agli abiti e la fuga, inutile. Un uomo di 39 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di svaligiare un negozio di via Sarpi usando una smerigliatrice come arma.

Il suo blitz è scattato poco dopo le 16, quando - stando a quanto appreso - il 39enne è entrato nel locale che si trova in Chinatown e ha subito puntato l'utensile contro il commesso al grido di "ti taglio la testa". Poco dopo la stessa sorte è toccata alla cassiera, che però non si è arresa e non ha consegnato i contanti al rapinatore. Proprio in quegli istanti una cliente, una 21enne italiana, è riuscita a uscire dallo store e ha chiesto aiuto a una volante del commissariato Sempione che stava passando in zona.

I poliziotti, nonostante la violenta reazione dell'uomo, sono riusciti a bloccare e arrestare il 39enne, poi indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il malvivente, dopo le minacce, aveva anche tagliato alcuni vestiti in esposizione utilizzando la stessa smerigliatrice impugnata per minacciare le vittime. Gli agenti hanno poi verificato che il rapinatore - già arrestato ad agosto scorso - aveva rubato un paio di scarpe indossandole e lasciando le sue nel negozio.