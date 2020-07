Milano, follia alla Snai: uomo ruba i soldi, travolge il gestore con l'auto e scappa

Gli ha rubato il denaro, lo ha investito quando ha cercato di bloccarlo e poi è scappato, inutilmente. Un uomo di 33 anni, cittadino italiano, è stato arrestato mercoledì sera a Milano dalla polizia con le accuse di rapina, lesioni personali e omissione di soccorso.

Verso le 18.45, stando a quanto accertato dagli agenti, il 33enne si trovava all'interno del centro Snai di viale Famagosta. L'uomo avrebbe detto al gestore del punto scommesse - un italiano 35enne - che una macchina cambia soldi non gli aveva restituito 250 euro e gli avrebbe chiesto di verificare cosa fosse successo.

Così il titolare, sempre secondo gli accertamenti delle Volanti, avrebbe smontato la macchina per controllare ma proprio in quel momento sarebbe stato aggredito dal rapinatore che avrebbe afferrato il denaro - circa 500 euro - e si sarebbe diretto verso l'uscita per fuggire con la propria auto. Quando il gestore è riuscito a raggiungerlo, il 33enne non ci ha pensato due volte: lo avrebbe travolto con l'auto, sbalzandolo sull'asfalto, e avrebbe poi continuato la sua corsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sua fuga, però, è durata pochissimo. Poco dopo, infatti, sono stati gli stessi poliziotti a bloccarlo a casa sua, poco distante, dove hanno trovato la macchina e i soldi rapinati pochi minuti prima. Per l'uomo sono così scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. Il titolare della Snai è invece stato ricoverato in codice giallo al Policlinico a causa delle ferite riportate.