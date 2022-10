Si offre di aiutarlo a ritrovare il cellulare in cambio di soldi, poi lo rapina

Stava trattenendo per il polso un uomo mentre questi era intento a prelevare denaro a uno sportello bancomat. Poi gli ha strappato le banconote ed è scappato. Ma i carabinieri della compagnia Duomo, di pattuglia nella zona di corso Como, hanno visto tutta la scena e hanno inseguito il rapinatore, bloccandolo.

E' successo nella notte tra sabato e domenica in via de Tocqueville. Il protagonista è un 40enne siriano, senza fissa dimora in Italia, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. In precedenza, la vittima (un 43enne originario di Lecce ma residente nel Milanese) aveva subito il furto del suo telefono. Nel tentativo di ritrovarlo si era imbattuto nel siriano, che si era offerto di farglielo ritrovare in cambio di 100 euro.

Così i due si erano recati allo sportello bancomat, dove il 43enne aveva prelevato 150 euro ma, a quel punto, era stato rapinato dall'altro, che poi aveva tentato la fuga. I militari, però, lo hanno bloccato e arrestato, restituendo il denaro al 43enne e ricostruendo poi tutto l'accaduto. Il siriano si trova ora a San Vittore.