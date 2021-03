Calci, pugni e bottigliate: 47enne rapinato da due uomini e una donna, ma poi li fa arrestare

La notte del colpo erano riusciti a scappare. Ma il giorno dopo, loro malgrado, si sono trovati di nuovo davanti alla loro vittima e sono finiti in manette. Una donna di 20 anni, cittadina italiana, e due ragazzi di 23 e 24 anni - della Liberia il più giovane, del Gambia il più grande - sono stati arrestati dalla polizia con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali per aver picchiato e derubato un uomo di 47 anni, cittadino del Camerun.

Il blitz dei tre è avvenuto in piazza 4 novembre nella notte tra mercoledì e giovedì, quando avevano sorpreso il 47enne alle spalle, lo avevano preso a calci e pugni e colpito con un coccio di bottiglia alle mani per poi rubargli una catenina in oro e 2.700 euro in contanti, che la vittima avrebbe dovuto usare il giorno successivo per acquistare un'auto usata.

Subito dopo la rapina, l'uomo - che non aveva avuto bisogno del ricovero in ospedale - aveva chiesto aiuto al 112, ma le ricerche degli agenti sul posto non avevano dato l'esito sperato. Nella mattinata di giovedì, la svolta. Il 47enne è infatti tornato in zona stazione centrale e ha visto i tre poco distante dal punto in cui lo avevano rapinato.

A quel punto, ha allertato nuovamente il 112 e ha seguito i rapinatori, che si sono rifugiati in un albergo di via privata Vivaldi. Proprio lì i poliziotti delle Volanti li hanno raggiunti e bloccati. Alla vista delle divise, il 23enne ha anche cercato di mangiare le banconote, quasi a voler nascondere le prove della rapina, ma senza successo. Gli agenti sono riusciti a recuperare 1.085 euro - il resto evidentemente era stato già speso - e hanno dichiarato i due ragazzi e la ragazza in arresto.