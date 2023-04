Attimi di terrore per padre e figlia: aspettati sotto casa e minacciati con la pistola

Aspettati sotto casa dal commando armato. Attimi di terrore martedì sera per padre e figlia a Milano, aggrediti davanti alla loro abitazione da una banda di quattro persone. Il raid del gruppo, stando alle prime informazioni finora ricostruite dalla questura, è scattato verso le 19.30, quando il 54enne e la figlia 27enne sono rincasati, in via Gioia.

Due dei banditi avrebbero bloccato la giovane, mentre altri due - pistola in pugno - sarebbero saliti verso l'appartamento insieme all'uomo. La reazione della vittima è riuscita a mettere in fuga i due che stavano cercando di entrare nell'appartamento, mentre i due complici che erano rimasti con la donna sono stati fermati dalla polizia nonostante un tentativo di fuga, inutile.

Si tratta di due italiani con precedenti, poi arrestati dalle volanti. Gli stessi agenti hanno anche ritrovato poco lontano l'arma utilizzata per la rapina, che è risultata rubata. Proseguono le indagini della polizia per identificare gli altri due banditi entrati in azione.