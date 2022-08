Rapina nel sottopasso della metro: uomo aggredito dal bandito in bici

Spintonato e derubato. Un uomo di 36 anni è stato rapinato martedì sera a Milano all'interno del sottopasso della stazione metropolitana di Rovereto, sulla linea M1, la rossa.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 20, il 36enne è sceso dal convoglio e si è incamminato verso l'uscita per raggiungere casa. Improvvisamente però sarebbe stato sorpreso dal rapinatore, che lo avrebbe spinto contro un muro e gli avrebbe strappato una collanina in oro. L'aggressore, descritto dalla vittima come presumibilmente dell'Est Europa, è poi riuscito ad allontanarsi a bordo della sua mountain bike prima dell'arrivo della polizia.

Una missione che invece non è riuscita a un 23enne, un cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia, che è stato arrestato circa mezz'ora dopo in via Vitruvio. Il ragazzo ha scippato un 39enne della sua catenina senza accorgersi che a poca distanza da lui c'era una volante. Gli agenti lo hanno quindi fermato e arrestato, trovando il bottino nascosto all'interno della bocca del ladro.